В Коми осудили семейную пару, попытавшуюся доставить наркотики в колонию

Жена попыталась отправить наркотики своему мужу в тюрьму Фото: Архив "КП"

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывших супругов. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина и его экс-жена признаны виновными в сбыте наркотиков.

Судом установлено, что в июне 2020 года мужчина, отбывавший наказание в исправительной колонии № 19, позвонил своей супруге и попросил ее перевести на номер телефона неустановленного лица 1,5 тысяч рублей, что она и сделала. В дальнейшем она получила сверток с гашишем и синтетическим наркотиком. Наркотики женщина спрятала в посылке и попыталась передать ее в исправительное учреждение для своего супруга.

Довести свой преступный умысел до конца супруги не сумели, поскольку наркотики при проверке посылки были обнаружены и изъяты сотрудниками исправительной колонии.

Суд признал уже бывших супругов виновными в содеянном и назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки отбытия наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, а мужчине – в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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