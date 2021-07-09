Сыктывкарец перевел мошенникам 664 тысячи рублей

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Житель Сыктывкара 1979 года рождения перевел мошенникам 664 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Она спросила, подавал ли мужчина заявку на смену абонентского номера, привязанного к карте. Горожанин ответил, что ничего такого не делал. Специалист заявила, что кто-то пытается снять деньги с карты. Сыктывкарец сказал собеседнице, что не верит ей и бросил трубку.

Спустя время жителю столицы Коми позвонил мужчина, представившийся полицейским, и стал убеждать в необходимости сотрудничества. Настойчивый незнакомец убедил сыктывкарца пойти в банк и снять все свои деньги со счетов. В течение трех дней мужчина переводил деньги. Когда потраченная сумма достигла 664 тысяч рублей, он вспомнил, что слышал о таких случаях мошенничества, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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