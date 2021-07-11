В Коми самолет экстренно приземлился на автомобильную дорогу в Печоре

Фото: avianews_24

В Печоре легкомоторный самолет Piper PA-24-280 был вынужден совершить аварийную посадку прямо на автомобильную дорогу. Об этом сообщает районная транспортная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, воздушное судно совершало плановый полет, цель которого было патрулирование лесных участков. В какой-то момент самолет стал неисправен и экипаж, в количестве двух человек, принял решение сесть на ближайший возможный участок.

- Капитан судна совершил посадку на автомобильную дорогу общего пользования между поселками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено, - говорится в сообщении.

По данному факту начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились подробности возгорания упавшего самолета на границе Коми

Судно просто пропало с радаров (подробности)