Причиной экстренной посадки самолета в Коми стала неполадка двигателя

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Названа причина экстренной посадки легкомоторного самолета на автодорогу в Печоре. По данным районной транспортной прокуратуры, у судна возникли проблемы с двигателем: прибор начал отказывать. По данной причине экипаж самолета принял решение завершить полет.

Сообщается, что в момент аварийной ситуации на борту Piper PA-24-280 находились два человека. Во время экстренной посадки ни один из них не пострадал.

Сейчас самолет отбуксирован на территорию Печорского аэродрома. Разлива топлива и ограничения движения на трассе допущено не было, подытожили в ведомстве.

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