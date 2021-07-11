Отец двойняшек, родившихся от суррогатной матери из Коми, прибыл из Австрии в Сыктывкар

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Отец двух девочек-близняшек, рожденных от суррогатной матери из Коми, прибыл в Сыктывкар из Австрии. Мужчина намерен вернуть себе детей, с которым не успел встретиться до их рождения из-за закрытых границ.

Сообщается, что мужчина намерен забрать дочерей на родину, однако для этого ему предстоит доказать отцовство через суд. Сейчас девочки находятся в специализированном доме малютки в столице Коми. Они прошли полный медицинский осмотр у специализированных врачей, который показал, что дети развиваются полноценно и патологий не имеют.

Данная ситуация находится на контроле детских омбудсменов – Санкт-Петербурга и Коми.

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