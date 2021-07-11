В Коми из пожара спасли 11 жителей многоквартирного дома

В пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о возгорании в квартире Фото: Архив "КП"

В Коми минувшим днем горела квартира в Микуне. Из пожара были спасены 11 человек, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что возгорание было зафиксировано в половине третьего дня на Железнодорожной улице. Сразу же после получения сообщения на место ЧП выехали пожарные, которые прибыли буквально за считанные минуты. К этому моменту все жители квартир вышли на улицу.

По предварительной версии, огонь возник из-за неисправной электроповодки. Уточняется, что в пожаре никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока спасали детей, сгорели питомцы»: многодетная семья из Нижнего Чова в одночасье лишилась всего (подробности)