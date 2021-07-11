В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружен труп 25-летнего уроженца Коми

Труп обнаружен в половине третьего ночи в квартире дома 9/1 по Будапештской улице Фото: архив "КП"

В Санкт-Петербурге погиб уроженец Коми. По предварительным данным, 25-летний парень скончался от передозировки наркотическими веществами. Его тело было обнаружено в одной из городских квартир, рядом с ним лежал труп 27-летней уфимки.

Как уточняет издание «Конкретно.ру» трагедия произошла в Купчино накануне. Известно, что парень снимал данную квартиру вместе со своим знакомым из Ростовской области. За плечами погибшего богатое криминальное прошлое: судимости за кражи, мошенничество и растрату.

Сейчас тела парня и девушки направлены на судмедэкспертизу. Начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми трагически погиб 14-летний подросток

Детская забава закончилась плачевно (подробности)