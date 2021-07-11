В нескольких районах Коми прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности

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В Коми прогнозируется опасное природное явление, сообщает МЧС по республике. Ведомство со ссылкой на региональный метеоцентр уточняет, что в шести районах Коми ожидается пятый класс пожароопасности.

Так, особенно опасно будет 12 июля в лесах Княжпогостского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Усинского, Интинского и Ижемского районах.

Жителей данных районов просят соблюдать меры безопасности и правила поведения в лесах: не разводить костры, не курить и бросать бычки, не выкидывать стеклянные бутылки и не оставлять осколки на траве.

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