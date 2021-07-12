Нужна помощь: в селе Коми у бабушки с тремя внуками сгорел дом

Фото: Валентина Шеболкина.

В страшном пожаре сгорели дом и все имущество. Беда случилась в субботу, 10 июля, в селе Нювчим Сыктывдинского района Коми. Пожилая женщина с тремя внуками потеряли все. Им нужна ваша помощь.

О трагедии рассказала жительница соседка погорельцев Валентина Шеболкина. Старшему внуку 25 лет, он инвалид 1 группы, живет с бабушкой постоянно и находится под ее опекой. Именно с ним и находилась в доме пенсионерка, когда полыхнул огонь. Они едва успели покинуть горящий дом, но вынести ничего не успели.

Под опекой бабушки находится и младший внук – ему 10 лет. С ними живет и третий внук – 16-летний подросток.

Валентина Шеболкина просит помочь семье. Она озвучила «Комиинформу» номер карты для перевода средств: 89042221619 Галина Александровна Б.

Размер одежды внуков: 46, 48, 38. Обувь: 42,35,40.

Нужна также помощь в разборке дома. Уточнить все вопросы можно по телефону Валентины: 89048646965.

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