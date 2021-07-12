Жители Коми лишились денег при покупке породистых щенков по объявлениям

Фото: архив КП

За минувшую неделю жители Коми трижды лишались денег при покупке породистых щенков по объявлениям в интернете.

В Усинске женщина хотела приобрести добермана у некоего Тараса Вдовина, так он назвался в «ВКонтакте». Заплатила 22 тысячи рублей через виртуальный кошелек, после чего продавец исчез.

Похожая история произошла с воркутинкой 2001 года рождения. Она потеряла 11 тысяч рублей при покупке шпица по объявлению в том же «ВКонтакте».

Сыктывкарка хотела приобрести йоркширского терьера на «Авито.ру». И лишилась 12 000 рублей.

Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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