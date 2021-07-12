В Сыктывкаре два подростка попали под колеса авто

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре за минувшие сутки произошли две аварии, в результате которых пострадали два юных жителя города. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, первое ДТП было зафиксировано на Станционной улице. Мужчина за рулем отечественной легковушки врезался в 15-летнего велосипедиста. Благо, подросток отделался легким ушибом и испугом.

Вторая авария произошла на Октябрьском проспекте. Так, под колесами корейской машины оказался 13-летний самокатчик. Мальчик, не спешившись, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил переломы руки, однако в госпитализации он не нуждается.

На данный момент по обоим случаям начато разбирательство.

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