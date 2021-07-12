За сутки в Коми двое мотоциклистов пострадали в ДТП

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 11 июля, в Коми произошло два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, первая авария произошла в Корткеросском районе около четырех утра. Мужчина 1994 года рождения ехал за рулем мотоцикла «Ирбис» по улице Центральной в селе Нившера. Около дома №276а молодой человек не справился с управлением и врезался в остановку. В результате пострадавший попал в больницу с открытыми переломами голени и стопы, госпитализирован. Водитель никогда не получал права, мотоцикл был без номеров.

Вторая авария произошла в17.05 в Сыктывкаре. Мужчина 1980 года рождения за рулем MotoLand ехал по улице Мелиораторов. Около дома №1 водитель не справился с управлением и опрокинулся на дороге. Пострадавший попал в больницу с ушибом грудной клетки, перелом ребер под вопросом.

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