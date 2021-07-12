В детсадах и школе в Коми нашли опасную крупу

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В бюджетных учреждениях Сосногорска выявили крупу, качество и безопасность которой не подтверждены. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

С января по март в Сосногорске, выявили девять партий крупы, проданных с нарушением порядка реализации товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, а также одну партию с истекшим сроком годности. Эти нарушения зафиксировали в шести детских садах и одной школе.

Так, декларацию о соответствии на пшено, поставленную в один из детских садов, подтверждающую качество и безопасность, приняли по результатам исследований, проведенных не на все необходимые показатели. Поставщиком продукции был индивидуальный предприниматель. На него составили административные протоколы и привлекли к ответственности.

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