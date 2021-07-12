Главы администраций Сосногорского и Усть-Вымского районов стали лучшими в Коми

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В Коми определили лучших мэров и глав администраций. Так, в тройку лидеров вошли начальники администраций Усть-Вымского, Сосногорского районов и Инты. Об этом говорится в докладе Управления государственной гражданской службы администрации главы республики. Мэров и глав оценивали по 14 критериям, с которыми можно ознакомиться здесь.

А вот в конце рейтинга оказались градоначальник Сыктывкара, а также главы Усть-Цилемского и Княжпогостского районов. У составителей рейтинга возникли вопросы к общественному транспорту, к качеству дорог и отсутствию мест в детских садах.

Лучше всего же в 2020 году работали администрации Усинска, Сысольского района и Ухты. Хуже всего дела обстояли в Усть-Цилемском и Ижемском районах, а также в Вуктыле.

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