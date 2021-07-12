В реке Печора в Коми понизится уровень воды

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В ближайшие дни реке Печора понизится уровень воды. Об этом сообщили в Коми ЦГМС.

По данным синоптиков, этот прогноз будет актуален с понедельника, 12 июля. В ближайшие трое суток на реке Печоре по гидропосту Якша ожидается понижение уровня воды. Прогнозируется, что он достигнет неблагоприятной отметки 20 сантиметров, что ограничивает судоходство.

В связи с этим прогнозом возможен риск ЧС и происшествий, связанных с затруднением судоходства. В частности, это повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель.

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