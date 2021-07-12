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Происшествия12 июля 2021 12:33

В Коми обнаружено тело лесничего, погибшего во время работы

Источник:kp.ru
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Трудинспекция проведет проверку по факту смерти лесничего на Удоре

Трудинспекция проведет проверку по факту смерти лесничего на Удоре

Фото: Архив "КП"

В Удорском районе погиб мужчина, работавший лесничем. О трагическом случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции.

Известно, что несчастный случай произошел 8 июля. Мужчина ехал на место работы на своей машине, когда потерял сознание и потерял управление транспортным средством. Через какое-то время лесничего спохватились коллеги, которые и вызвали бригаду медиков. Однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть работника.

Сейчас инспекция проводит проверку по данному факту. Начато разбирательство.

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