В Коми обнаружено тело лесничего, погибшего во время работы

Трудинспекция проведет проверку по факту смерти лесничего на Удоре Фото: Архив "КП"

В Удорском районе погиб мужчина, работавший лесничем. О трагическом случае рассказали в пресс-службе Гострудинспекции.

Известно, что несчастный случай произошел 8 июля. Мужчина ехал на место работы на своей машине, когда потерял сознание и потерял управление транспортным средством. Через какое-то время лесничего спохватились коллеги, которые и вызвали бригаду медиков. Однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть работника.

Сейчас инспекция проводит проверку по данному факту. Начато разбирательство.

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