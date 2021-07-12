В Коми приезжую будут судить за наркоторговлю

Фото: СУ СК по Коми

В Коми 31-летнюю жительницы Электростали Московской области обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительница Подмосковья прибыла в Усинск, чтобы торговать синтетическими наркотиками. Женщина действовала с неустановленными сообщниками. В феврале злоумышленница забрала из тайника наркотики и привезла их в квартиру, в которой жила в Усинске. В дальнейшем приезжая собиралась продать запрещенные вещества, но ее задержали правоохранители. У женщины изъяли почти 500 граммов наркотиков. Жительница Подмосковья признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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