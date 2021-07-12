Возле республиканской больницы Коми выстроилась очередь из карет «скорой помощи»

Фото: «Главная-Дорога Республика-Коми» в соцсети «ВКонтакте»

Во дворе республиканской больницы Коми выстроилась целая очередь из карет «скорой помощи». Фото с колонной экипажей появились в социальных сетях и вызвали шквал вопросов. Оказалось, что причина банальна: в одно и то же время в медучреждение поступило слишком много пациентов и врачи не успевали справляться с потоком.

Также в региональном Минздраве изданию БНК уточнили, что в больнице сломался компьютерный томограф: исследования проводили только на одном аппарате. Это также создало очередь из машин.

Сейчас в республике наблюдается рост вызовов врачей и фельдшеров на дом. Это связано с распространением коронавируса в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали лучших и худших мэров и глав администраций (подробности)