В Коми нашли заблудившуюся в лесу 80-летнюю женщину

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Интинские спасатели эвакуировали из леса заблудившуюся местную жительницу 1941 года рождения. Инцидент произошел 11 июля, в поселке Южный.

Соседи обратились к спасателям и сообщили, что в лесу заблудилась женщина. Спасатели держали с жительницей поселка связь по телефону. Женщина сказала, что пошла в лес за морошкой и заблудилась, сбившись с тропинки. Жительница Коми рассказала о своем местонахождение, и на место отправились трое спасателей. Помощь также оказали местные жители.

Через какое-то время телефон женщины разрядился и отключился. Спасатели подавали ей звуковые сигналы, но та их не слышала. Работы велись с 18:00 до 21:40. К позднему вечеру женщину нашли в 10 километрах от поселка и эвакуировала из леса.

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