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Недвижимость12 июля 2021 13:50

Жители сотни домов в Сыктывкаре останутся на неделю без горячей воды

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре начинается пора отключения воды. Так, неудобства коснутся жителей нескольких районов города.

По сообщению местной администрации, отключения начнутся с 13 июля и продлятся до 20 июля по адресам, которые можно посмотреть здесь. Далее же эстафетную палочку примут жители этих домов. Там горячей воды не будет с 21 по 27 июля.

Причиной неудобств станет испытания тепловых сетей и их ремонт. Мэрия Сыктывкара просит отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

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