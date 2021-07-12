В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более 3,7 тысяч человек

Наибольший прирост новых случаев коронавируса в Коми дали Сыктывкар и Ухта Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в республике за минувшие сутки количество зараженных COVID-19 выросло на 285 человек.

Из них 105 случаев зарегистрировано в Сыктывкаре. Таким образом, столица Коми сохраняет за собой лидирующую позицию в рейтинге самых инфицированных городов и районов республики.

Далее идет Ухта - 43 факта болезни, на третьем месте Усть-Вымский район - 20 зараженных.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3 714 человек.

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