В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более 3,7 тысяч человек

Наибольший прирост новых случаев коронавируса в Коми дали Сыктывкар и Ухта
Фото: архив "КП"
В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в республике за минувшие сутки количество зараженных COVID-19 выросло на 285 человек.
Из них 105 случаев зарегистрировано в Сыктывкаре. Таким образом, столица Коми сохраняет за собой лидирующую позицию в рейтинге самых инфицированных городов и районов республики.
Далее идет Ухта - 43 факта болезни, на третьем месте Усть-Вымский район - 20 зараженных.
Всего под медицинским наблюдением находятся 3 714 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В республиканской больнице Коми настоящий ажитотаж
Кареты скорой помощи вынуждены стоять в очередях (подробности)