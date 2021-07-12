Сыктывкарец выиграл в лотерею почти 5 миллионов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Сыктывкара выиграл в лотерею более 4,9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Сыктывкарец стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо». Он выиграл 4 620 411 рублей. Однако благодаря тому, что участник отметил больше чисел в билете, его выигрыш увеличился. Итоговая сумма выигрыша составила 4 920 411 рублей. Пока житель столицы Коми не обратился за выигрышем. Известно лишь, что этот человек купил билет в мобильном приложении «Столото».

Согласно правилам лотереи «Рапидо», для того, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Сыктывкарец отметил 15, 5, 2, 4, 18, 6, 11, 17 в первом поле билета и 2 – во втором. Благодаря этому он стал миллионером.

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