Житель Коми украл детский биотуалет, перепутав его со стиральной машиной

Выслушал приговор житель Ухты, укравший из дачного домика детский биотуалет взяла Фото: Архив "КП"

В одну из ночей марта этого года мужчина, проживающий в дачном поселке под Ухтой, возвращался домой. Проходя мимо одного участка, он решил проникнуть внутрь дома и что-нибудь украсть. Для этого он разбил окно, залез вовнутрь и, не включая света, изучил помещение. В одной из комнат на полу он увидел прозрачный пакет с белым. похожим на маленькую стиральную машину, предметом. Пакет мужчина забрал с собой.

Дойдя до фонарного столба и вскрыв пакет, похититель понял, что украл детский биотуалет, и выкинул его в сугроб. Впоследствии, в ходе расследования уголовного дела, мужчина откопал выброшенный предмет и добровольно принес его в отдел полиции.

С учетом характеристик личности ухтинца суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приезжую будут судить за наркоторговлю (подробности)