Сыктывкарский школьник получил полтора года условно за попытку грабежа

Фото: СУ СК России по Коми.

16-летнего воспитанника сыктывкарской школы признали виновным в покушении на грабеж с применением насилия, сообщает СУ СК России по Коми.

В ноябре прошлого года несовершеннолетний прихватил с полки в магазине несколько пачек кофе, спрятал их под куртку, прошёл мимо кассы, не оплатив, и направился к выходу.

- Его остановила сотрудница магазина, которая потребовала вернуть похищенное, - говорится в сообщении ведомства.

Подросток стал вырываться и бить женщину. Очевидцем конфликта стал молодой человек, который попытался удержать буйного парня. Досталось всем: и продавщице, и очевидцу, так как подросток начал драться кулаками и ногами.

Своровать кофе парню всё же не удалось – во время потасовки пачки выпали из куртки на пол, после чего его задержали сотрудники полиции.

Вину несостоявшийся воришка признал частично. Приговором суда ему назначено наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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