В Коми подросток угнал «девятку» и пытался слить бензин с УАЗа

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В Усинске 16-летнего подростка подозревают в угоне ВАЗ-21093 и пытался слить топливо с другого автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, около дома №3 по улице Пионерской угнали «девятку». Хозяин машины уехал в отпуск за пределы Усинска. В итоге «Ладу» нашли в тот же день. Напротив дома №17 по улице Мира автомобиль обнаружил сотрудник ГИБДД. В машине закончился бензин, и подросток решил слить топливо с припаркованного УАЗа. Правоохранитель, у которого в тот день был выходной, заметил это, и юношу задержали. Подросток признался в угоне. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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