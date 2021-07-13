Житель Марий-Эл получил серьезный срок за торговлю наркотиками в Коми

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10 лет 6 месяцев лишения свободы получил ранее судимый житель Республики Марий-Эл за попытку сбыть наркотики в крупном размере в столице Коми.

Городиский Г.В. вину не признал. Но суд установил, что в сентябре 2019 года он приобрел в Сыктывкаре 26,7 г гашиша. Расфасовал его и планировал перепродать. Часть хранил в своем временном жилище, часть разместил в двух тайниках. Там их и обнаружили сотрудники полиции Сыктывкара.

Сыктывкарский городской суд назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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