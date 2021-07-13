Сделан первый шаг к строительству нового моста в Сыктывкаре

Вот так выглядела переправа на Алешино в марте 2021 года. Фото: архив КП
Разрабатывать технико-экономического обоснование для строительства моста на Седкыркещ в Сыктывкаре будет московская строительная компания «Альянс».
Сейчас переправа в местечке Алёшино регулярно доставляет хлопоты местным жителям, для которых это единственный путь в центр столицы Коми. И вот теперь там появится понтонный мост.
На первом этапе подрядчик проведет ряд инженерных изысканий и подготовит документацию для обоснования инвестиций. Он должен подобрать оптимальный вариант размещения и подготовить проект задания на проектирование объекта. Окончание работ по контракту – не позднее 8 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.
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