Сделан первый шаг к строительству нового моста в Сыктывкаре

Вот так выглядела переправа на Алешино в марте 2021 года. Фото: архив КП

Разрабатывать технико-экономического обоснование для строительства моста на Седкыркещ в Сыктывкаре будет московская строительная компания «Альянс».

Сейчас переправа в местечке Алёшино регулярно доставляет хлопоты местным жителям, для которых это единственный путь в центр столицы Коми. И вот теперь там появится понтонный мост.

На первом этапе подрядчик проведет ряд инженерных изысканий и подготовит документацию для обоснования инвестиций. Он должен подобрать оптимальный вариант размещения и подготовить проект задания на проектирование объекта. Окончание работ по контракту – не позднее 8 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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