В Коми занято почти 74% ковидных коек

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В настоящее время в Коми занято около 74% коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом в своем традиционном видеообращении к населению сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, в регионе продолжают открывать новые ковидные койки. Так, за выходные открылись 99 коек. Они появились в Печоре, Усть-Вымской ЦРБ, а также Воркутинской инфекционной больнице. По данным главы Коми, из 2 615 коек в настоящее время занято 1 931, что составляет 73,8%.

На сегодняшний день полностью прошли процедуру вакцинации 114 тысяч человек. Первый компонент вакцины же ввели уже почти 156 тысяч человек.

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