Жителям Коми перечислят выплату на ребенка-школьника на любую карту

Выплату в 10 тысяч рублей перечислят на карту с любой платежной системой Фото: Архив "КП"

С 16 августа россияне смогут получить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на ребенка школьного возраста. Она будет зачислена на карту любого банка, а не только на «Мир», как того требует ПФР.

Отмечается, что главным условием является лишь то, что карта должна быть выпущена российским банком.

Напомним, заявление на выплату пособия начнут принимать с 15 июля и до 1 ноября. Ее начислят на каждого ребенка в семье в возрасте от 6 до 18 лет.

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