В Коми работодатели могут привить сотрудников в отдельном пункте

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В Коми работодатели могут привить свои коллективы от коронавируса в отдельном пункте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Такой пункт вакцинации открыт на базе ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» в Сыктывкаре. Сделать там прививки могут работодатели и их трудовые коллективы, а также все желающие горожане. Новый пункт начал работать со вторника, 13 июля. Пройти там вакцинацию можно в будние дни с 10.00 до 16.00. Предварительная запись для желающих привиться в индивидуальном порядке не требуется. Там используется вакцина «Спутник V».

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