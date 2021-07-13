В Сыктывкаре мужчина зверски зарезал 46-летнюю женщину

Перед судом предстанет житель Эжвинского района по обвинению в убийстве сожительницы Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 47-летний местный житель. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей 46-летней сожительницы.

Как уточнили в пресс-службе СК по Коми, трагедия произошла в апреле этого года. Пьяна пара поссорилась и во время конфликта мужчина схватился за нож. Он в порыве ярости нанес потерпевшей 11 ударов ножом в шею и грудь. Несчастная скончалась до приезда медиков от обильного кровотечения и тяжелых травм.

Отмечается, что мужчина свою вину признал и раскаялся. Сейчас он ждет суда, который решит его дальнейшую судьбу.

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