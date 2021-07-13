В Коми главврача оштрафовали за то, что он не ответил на обращение

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Исполняющего обязанности главного врача Троицко-Печорской ЦРБ оштрафовали за то, что он не ответил на обращение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 6 марта местный житель оставил обращение на сайте больницы. Однако его не зарегистрировали и в течение месяца не рассмотрели. Ответа заявитель так и не долждался и обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство завело административное дело. Мировой судья оштрафовал и.о. главврача на 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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