В Сыктывкаре легковушка сбила 10-летнего ребенка: мальчик в больнице

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре 10-летний мальчик оказался в больнице с серьезными травмами головы. Юный сыктывкарец пострадал во время прогулки на велосипеде накануне: на него наехала иномарка.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано на Интернациональной улице. Мальчик, не спешившись с велосипеда, начал пересекать проезжую часть, когда в него врезался мужчина за рулем Toyota Avensis.

В результате столкновения медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мальчик госпитализирован в ближайшую больницу.

По данному факту начато разбирательство.

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