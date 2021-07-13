В Сыктывкаре пассажирский автобус протаранил здание

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В Сыктывкаре автобус №17 врезался в здание. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Уточняется, что инцидент произошел на Тентюковской улице. Общественный транспорт не справился с управлением и въехал в стену кирпичного здания. В результате ЧП повреждена крыша, к счастью, человеческих жертв удалось избежать.

Сейчас на месте аварии работают правоохранительные органы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, в ДТП никто не пострадал.

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