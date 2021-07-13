В Сыктывкаре опломбировали вытяжные шкафы в лаборатории

Фото: управление ФССП по Коми

В Сыктывкаре судебные приставы опломбировали вытяжные шкафы в лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, лаборатория занимается анализом и мониторингом окружающей среды. При этом, по словам соседей, учреждение само выбрасывает дым с резким запахом. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Оказалось, что воздуховод вытяжной вентиляции находится на торцевой стене здания на уровне первого-второго этажей. Согласно требованиям, он должен на метр возвышаться над коньком крыши. За это нарушение деятельность лаборатории приостановили на 50 суток.

Директору вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. Приставы опечатали вытяжные шкафы, а затем не раз проверяли целостность пломб. Для устранения нарушений лаборатория заказала проект реконструкции воздуховода, который согласовывает с жильцами дома.

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