За пять лет в Коми на 29% уменьшилось количество мест в санаториях

Фото: pexels.com

За последние пять лет в Коми на 29% уменьшилось количество мест в санаториях. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф

Коми расположилась на 10 месте на Северо-Западе России по изменению числа мест в санаториях за прошедшую пятилетку. Лидируют в СЗФО Псковская и Новгородская области. С 2015 по 2020 год количество мест в санаториях Коми снизилось на 29%. По данным портала, теперь их насчитывается 989 мест. В среднем на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране. Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о количестве мест в санаториях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Летний отдых в санаториях Коми вошел в топ-5 самых недорогих на Северо-Западе (подробнее)