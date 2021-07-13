В Сыктывкаре обнаружили опасные батуты

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре сотрудники администрации и Службы стройжилтехнадзора обнаружили опасные батуты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соблюдение мер безопасности при организации работы батутов проверили в двух парках – Кирова и Мичурина, а также у здания кулинарного магазина «Вычегда» на улице Интернациональной. Сотрудники администрации проверяли наличие информационных досок с предупреждениями о соблюдении профилактических мер, а также антисептиков и масок для посетителей. Кроме того, проверяющие смотрели, использует ли персонал масок при контакте с клиентами. На четырёх батутных комплексах никаких нарушений не выявилии

Специалисты Службы стройжилтехнадзора осматривали объекты на предмет соответствия техническим требованиям по безопасной эксплуатации батутов. По каждому из них нашлись недочеты. Это нарушения в части присоединения нагнетателей к батутам, их крепления на поверхности, организации входных зон и установки ограждающих конструкций. Собственникам и персоналу дали разъяснения по устранению замечаний. В ближайшее время пройдет выездная проверка.

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