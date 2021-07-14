В Коми 38-летний мужчина зарезал своего собутыльника

Житель Воркуты осужден за убийство знакомого Фото: Архив "КП"

В Коми состоялся суд над 38-летним мужчиной. Жителя Воркуты обвинялся в убийстве своего 56-летнего знакомого.

Как уточнили в пресс-службе СК по Коми, трагедия произошла в конце осени 2020 года в одной из городских квартир по улице Димитрова. Компания мужчин из трех человек проводила время за распитием алкоголя, когда в какой-то момент между осужденным и потерпевшим произошел конфликт. Слово за слово и ссора переросла в убийство: 38-летний мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь собутыльника.

- От полученного проникающего ранения с повреждением сердца потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия, - уточнили в СК. Как следует из материалов уголовного дела, мужчины нигде не работали и имели проблемы с алкоголем.

Добавим, что подозреваемый вину свою признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в девяти лет лишения свободы в колонии строго режима.

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