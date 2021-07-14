От должности зампреда правительства Коми освобождена Ирина Бахтина

Фото: пресс-служба главы Коми

Ирина Бахтина уволена с должности зампреда правительства Коми. Соответствующий документ подписал глава региона Владимир Уйба накануне. В силу указ вступает сегодня, 14 июля.

Ранее чиновница сама попросила освободить ее от занимаемой должности. Известно, что причиной увольнения стали семейный обстоятельства и переезд в другой регион страны. Перед тем, как покинуть пост, Бахтина провела недельный отпуск дома.

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