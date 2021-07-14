В Коми 12-летний подросток опрокинулся на питбайке: он в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 13 июля, в Койгородском районе 12-летний подросток опрокинулся на питбайке и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около восьми вечера. Подросток ехал по автодороге Койдин – Кузьель – Усть-Воктым – Ком. Уточняется, что ребенок управлял питбайком KAYO KRZ Evo 125E. Мальчик не справился с управлением и опрокинул свой транспорт. В результате ДТП пострадавший получил тупую травму живота, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение.

В ГИБДД рассказали, что питбайки не нужно регистрировать, однако использовать их можно только на специальных трассах. Ездить на таком транспорте по обычным дорогам запрещено, поскольку это опасно. На питбайках нет поворотников, габаритных огней, спидометра и зеркал.

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