Стали известны личности девочек, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре две школьницы потушили Вечный огонь. Видео с инцидентом попало в социальные сети и вызвало народный гнев. Сейчас по данному факту правоохранительными органам проводится проверка, а также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье «Вандализм».

- В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего, а также виновных в случившемся лиц, - заявили в пресс-службе СК по Коми.

Известно, что злоумышленницами являются юные 15-летние сыктывкарки. За плечами одной из девочек уже есть приводы в полицию: подросток состоит на учете. В день инцидента девушки были пьяны, рассказали в МВД. Задержанные подростки объяснили свой странный поступок тем, что хотели проверить, как подействует алкоголь в реакции с огнем.

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