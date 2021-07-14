За сутки мошенники украли у жителей Коми почти 3,5 миллиона рублей

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За сутки девять жителей Коми обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, общая сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По данным полиции, только трое заявителей не поддались на уловки мошенников, сохранив около 300 тысяч рублей. Больше всего денег потеряли трое ухтинцев. Им звонили якобы сотрудники банков, которые заявляли что на их имя неизвестные пытались взять кредиты. Они убедили горожан взять реальные займы и перевести деньги на другие счета. В итоге один из ухтинцев лишился 1,4 миллиона, другой – 940 тысяч, а третий – более миллиона.

Кроме того, трое жителей Коми лишились денег, заказывая товары и услуги в интернете. Воркутинец заплатил 10 тысяч за пальто, пенсионерка из Печоры – 6700 рублей за сигареты, а жительница Усинска – 48 600 рублей за перевозку вещей. Никаких товаров и услуг они не получили.

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