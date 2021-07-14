В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах утонул 14-летний подросток

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В Коми накануне на реке Сысола утонул 14-летний мальчик. Подросток был в это время с друзьями, однако о факте его исчезновения взрослые узнали лишь через пару часов. Теперь на месте трагедии работают водолазы, которые ищут тело юноши.

Как сообщает издание «Комиинформ», компания друзей по непонятным причинам скрыла тот факт, что их товарищ ушел на дно. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Уточняется, что трагедия произошла днем, в четыре часа, однако спасатели получили сообщение лишь через пять часов после трагедии.

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