В Сыктывкаре нашли тело утонувшего в Сысоле 15-летнего подростка

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Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка из Сыктывкара. Мальчик утонул во время купания в реке Сысоле накануне, 13 июля. Сутки водолазы и спасатели искали тело юноши.
Выяснилось, что подросток купался с друзьями в 1,5 км от поселка Верхняя Максаковка. В какой-то момент он начал тонуть, а затем и вовсе ушел на дно. Его друзья лишь пару часов решились рассказать взрослым о произошедшем.
Сейчас по данному факту начата доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, приведшие к трагическому исходу.
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