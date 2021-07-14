В Коми участника вооруженной банды «Ифы-Козлова» приговорили к восьми годам тюрьмы

В Сыктывкаре огласили приговор члену банды «Ифы-Козлова» Фото: Архив "КП"

В Коми вынесен приговор участнику вооруженной банды «Ифы-Козлова», сообщает пресс-служба СК по республике. Отмечается, что материалы в отношении фигуранта были выделены в отдельное производство в связи с длительным нахождением его в международном розыске. В октябре 2020 года он был задержан и помещен в СИЗО. Следствием и судом установлено, что фигурант являлся участником вооруженной банды «Ифы-Козлова». В ноябре 2018 года приговором Верховного суда Коми лидер преступной группы Юрий Козлов и девятнадцать участников банды в зависимости от роли каждого признаны виновными в создании и участии в устойчивой вооруженной группе. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 27 лет. Приговором суда Алексею Казанцеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Всего в качестве фигурантов по уголовному делу преступного сообщества «Ифы-Козлова» проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 13 лет. Еще трое продолжают находиться в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники региональных УФСБ и МВД.

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