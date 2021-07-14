В Сыктывкаре горела квартира: спасли трех человек

Фото: архив КП

Во вторник, 13 июля, в Сыктывкаре горела квартира, пожарным удалось спасти трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.28 на улице Маяковского. В доме №3 загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Они спасли троих жильцов. В 15.51 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил квартиру на площадь четыре квадратных метра. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горела квартира: пострадал мужчина

Удалось спасти четырех человек, еще 16 эвакуировались (подробнее)