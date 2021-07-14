Названы города и районы Коми, ставшие лидерами по количеству зараженных COVID-19

В Сыктывкаре за сутки коронавирус нашли у 104 человек Фото: Архив "КП"

Сыктывкар, Ухта, Воркута, а также Корткеросский и Усть-Вымский районы стали лидерами по количеству выявленных новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Согласно обновленным данным, основным очагом инфекции остается Сыктывкар. Здесь обнаружено 104 новых фактов болезни. Второй идет Ухта - 44 случая за минувшие сутки. Тройку лидеров замыкают выше названные районы. Там положительный тест на коронавирус пришел 16 жителям. Воркута расположилась на четвертом месте с 15 новыми фактами заражения.

Добавим, что официально подтверждено за все время пандемии 1 094 (+8) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Всего в Коми covid-19 был выявлен у 50 409 человек.

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