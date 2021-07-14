В Коми в трудовом лагере 15-летний подросток лишился пальцев

В Коми в трудовом лагере произошел несчастный случай с подростком Фото: Архив "КП"

В Коми 15-летний подросток из Вуктыла оказался на больничной койке с тяжелыми травмами. Как сообщает Гострудинспекция республики, юноша получил увечья во время работы в трудовом лагере на базе школы №12 имени Кравченко.

Выяснилось, что мальчик включил деревообрабатывающий станок в классе, когда в этот момент преподавателя не было на месте. Во время работы подросток отвлекся и его правую руку замотало на оборудовании. Прибывшие на место ЧП медики заявили, что мальчик лишился частей пальцев.

Расследование инспекции показало, что причиной несчастного случая является отсутствие контроля со стороны должностных лиц, нарушение требований безопасности при эксплуатации деревообрабатывающего станка.

- Установлены лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая; - прокомментировали инцидент в надзорном органе.

Сейчас виновным грозит штраф. На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела.

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