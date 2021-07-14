Фото: Wikimedia Commons

Уровень воды в реке Печора продолжит снижаться, и она временно будет несудоходной. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

В ближайшее время с сохранением до 8:00 15 июля на реке Печора по гидрологическому посту Усть-Щугор ожидается понижение уровня воды. Он достигнет неблагоприятной отметки 25 сантиметров. При этом затруднится судоходство на участке Усть-Щугор — Усть-Кожва.

Кроме того до 8:00 17 июля на реке Печора по гидрологическому посту Шердино ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 15 сантиметров, при которой затрудняется судоходство на участке Шердино — Усть-Щугор. В это время возможен риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с затруднением судоходства, повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В реке Печора в Коми понизится уровень воды (подробнее)