В шести районах Коми сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность

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В шести районах Коми будет действовать чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в четверг, 15 июля в Прилузском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском, Усинском, Интинском и Ижемском районах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. В МЧС советуют населению не посещать леса, не разводить огонь в лесах, парках, скверах и местах массового отдыха населения, а также бросайте незатушенные окурки и спички в траву.

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